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حريق في محيط مطار أربيل جراء هجوم صاروخي 

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الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق ليل، اليوم، أن هجوما صاروخيا استهدف مطار أربيل الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للجهاز أن الهجوم نفذ بطائرات مسيرة محملة بالمواد المتفجرة.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في محيط المطار دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية ، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن حركة الطيران في المطار مستمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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