شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في محيط مطار أربيل جراء هجوم صاروخي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق ليل، اليوم، أن هجوما صاروخيا استهدف مطار أربيل الدولي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن بيان للجهاز أن الهجوم نفذ بطائرات مسيرة محملة بالمواد المتفجرة.

وأضاف أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في محيط المطار دون أن يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية ، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق.

ونقلت شبكة رووداو الإعلامية عن مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار أن حركة الطيران في المطار مستمرة.