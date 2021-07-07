الجنابي: وزير العمل مهني ويكافح تركة الفساد السابقة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب زياد الجنابي، الثلاثاء، أن وزير العمل عادل الركابي مهنياً، مشيراً الى أنه يكافح ضد تركة الفساد السابقة.

وقال الجنابي في بيان، إن "وزير العمل الحالي عادل الركابي يحاول جاهدا مكافحة ومحاربة آفة الفساد المستشرية في مختلف دوائر الوزارة نتيجة التركة الثقيلة والمنظومة التي تدير الوزارة في الاوقات السابقة".



وأضاف أن "الوزير الركابي يدير دفة الوزارة بمهنية عالية"، داعياً الى "مؤازرة الوزير في مسعاه من أجل الوصول الى الهدف الأسمى وهو خدمة مواطنينا الكرام ومساعدة المواطنين الذين يتمتعون ببرنامج الرعاية الإجتماعية وعدم السماح لأصحاب النفوس الضعيفة بالتطفل والتلاعب بصيغة البرنامج المتبع لمنح المستحقين لمعونة هذا البرنامج".

كما دعا الجنابي المواطنين المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية الى "سلوك الطرق القانونية من أجل الاستفادة من البرنامج وعدم السماح بأبتزازهم من قبل ضعاف النفوس".