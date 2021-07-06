شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب بعدم اتخاذ إجراءات أحادية في ملف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الدول الأطراف في ملف سد النهضة الإثيوبي بعدم اتخاذ ‏أي إجراءات أحادية قد تزيد التوترات وتبعد الأطراف عن الحل السلمي والبناء.‏

ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع ‏الأطراف إلى الالتزام بحل متفاوض عليه ومقبول من الجميع، مفيداً بأن بلاده واصلت دعم الجهود ‏البناءة والتعاونية بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة لمسألة السد. ‏

وأعرب برايس عن تشجيع بلاده للدول الثلاث على استئناف الحوار بينها، ودعم عملية خفض التوتر ‏وتسهيل المفاوضات المثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي.‏