شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تطالب بعدم اتخاذ إجراءات أحادية في ملف «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الدول الأطراف في ملف سد النهضة الإثيوبي بعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد التوترات وتبعد الأطراف عن الحل السلمي والبناء.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في المؤتمر الصحفي اليومي، جميع الأطراف إلى الالتزام بحل متفاوض عليه ومقبول من الجميع، مفيداً بأن بلاده واصلت دعم الجهود البناءة والتعاونية بين مصر والسودان وإثيوبيا من أجل التوصل إلى تسوية مستدامة لمسألة السد.
وأعرب برايس عن تشجيع بلاده للدول الثلاث على استئناف الحوار بينها، ودعم عملية خفض التوتر وتسهيل المفاوضات المثمرة وتعزيز التعاون الإقليمي.