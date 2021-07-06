سفيرة فرنسا في لبنان توبخ دياب.. وإعلام "الوزراء" يقطع البث

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بكلمات قاسية، وبخت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والنخبة السياسية في البلاد.

وقالت غريو ردا على كلمة دياب خلال لقاء بممثلي البعثات الدبلوماسية في السراي الحكومي الانهيار نتيجة متعمدة لسوء الإدارة والتقاعس منذ سنوات، ليس نتيجة حصار خارجي بل جميعكم تتحملون المسؤولية وكل الطبقة السياسية المتعاقبة منذ سنوات".

وقطع إعلام الرئاسة البث الحي لوقائع اللقاء بعدما كالت السفيرة الفرنسية الاتهامات للنخبة السياسية في لبنان وحكومة دياب.

ورفضت غريو حديث دياب عن "حصار خارجي على لبنان"، وعددت ما قدمته فرنسا من مساعدات للبنان واللبنانيين حتى من قبل انفجار المرفأ.

ومثل انفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس/آب من العام الماضي لحظة انكشاف لعمق الأزمة في بلد ينهار تحت وطأة الأزمة السياسية والاقتصادية.

وأضافت السفيرة "هذا الاجتماع اليوم حزين وفي غير مكانه لأن فرنسا وعدة دول شريكة ممثلة على هذه الطاولة لم تنتظر هذا النداء لمساعدة لبنان. عام 2020 تم تقديم 100 مليون دولار من المساعدات المباشرة للشعب اللبناني".

وأردفت، "أستطيع القول أننا نعمل مع عدد من الشركاء على تنظيم مؤتمر ثالث لدعم اللبنانيين لأنه لا يجوز أن يكون الشعب اللبناني رهينة الوضع الحالي".

وتوجهت لدياب، "في هذه الأثناء يمكنكم أنت وكل الوزراء حتى في ظل تصريف الأعمال اتخاذ القرارات اللازمة لتفعيل قرض البنك الدولي".

وعقب انفجار المرفأ الذي أتى على نصف بيروت وقدرت خسائره المباشرة بنحو 15 مليار دولار تقدمت حكومة دياب باستقالتها وكلف سعد الحريري زعيم تيار المستقبل بتشكيل حكومة جديدة لكنها لا تزال عالقة مع إصرار حلفاء مليشيا حزب الله على المحاصصة.

وفيما كانت السفيرة غريو تتابع كلمتها قُطع البث المباشر من السراي، الأمر الذي حجب ما أضافته السفيرة من ملاحظات قاسية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، حذر من أن لبنان وشعبه على شفير الكارثة.

ولفت خلال اللقاء إلى أن ربط تقديم المساعدات للبلاد بتشكيل الحكومة يؤثر بشكل كبير على الشعب اللبناني، داعيا العالم لإنقاذ بلاده.

واعتبر أن "الشعب اللبناني يدفع ثمن الحصار المفروض على البلاد، وثمة من يتاجر بالشعارات لأهداف انتخابية".

بدوره توجه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لدياب، بالقول، "لقد وجّهت اليوم دعوة للقاء عاجل مع معتمدي الدول العربية والأجنبية الصديقة للبنان من أجل إطلاق صرخة استغاثة أمامهم ودعوة لدولهم لمساعدة لبنان".

وتساءل: هل قام دياب بما يمليه عليه ضميره وواجبه الدستوري والأخلاقي؟ فإذا كان يصف أمام الدول الصديقة للبنان الوضع الحالي بالخطير، ألم يكن الأجدى به أن يعمل هو بهذا التوصيف ويساعد نفسه وشعبه قبل أن يطلب منهم المساعدة؟".

وختم: "لقد كان المشهد اليوم في السراي محزنا جدا كما هو كل يوم في بعبدا او غيرها من المقرات الرسمية. وأما الحزن الأكبر فيكمن في طلب المساعدة من الآخرين في الوقت الذي نضيِّع فيه وقتنا وجهدنا وما تبقى لنا من إمكانيات إهمالا وتسييبا وفسادا ولا مبالاة".