"أفريكوم" تسلح الجيش الصومالي لمحاربة "الشباب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلمت القوات المسلحة الصومالية، الثلاثاء، من القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) عتادًا عسكريا لتطوير قدرات الجيش.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، إن "قيادة الجيش الصومالي (SNA) تسلمت مركبات عسكرية من (أفريكوم)".

وبحسب الوكالة الرسمية، فإنه "من المقرر أن تستخدم هذه الأسلحة قوات دنب الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا".





وشكر قائد الجيش الصومالي الجنرال أودوا يوسف راغي القيادة الأمريكية "أفريكوم" لتسليح الجيش.

وتعهد مسؤولون في "أفريكوم" أنهم سيواصلون دعم الجيش الصومالي، الذي يقوم حاليا بعمليات في معظم أنحاء البلاد ضد مليشيات حركة الشباب الإرهابية الصومالية.

ومؤخرا، كثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة شبيلي الوسطى، ونجح بتصفية أكثر من 300 عنصر خلال الشهرين الماضيين.