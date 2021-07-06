البيت الأبيض يكشف أن الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف البيت الأبيض أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، طبقا لوكالة رويترز للأنباء، إن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

ومؤخرا، أكدت واشنطن، أن السعودية شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن السعودية شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وتابع، في تغريدة على موقع القيادة المركزية الأمريكية، قائلا:" أنا فخور للغاية بالعلاقة الاستراتيجية التي بنيناها على مر السنين".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مؤخرا، أن السعودية "ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.