خالد عكاشة: تدخل مصر عسكريا بسد النهضة لن يكون فخا.. و"السيناريوهات أمام القيادة"

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه حال وجود أى تدخل عسكرى لمصر في أزمة الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي لن يكون دفعا من أى قوى أخرى، ولن يكون فخا عسكريا، منوهًا إلى أن مصر وحتى إن استخدمت التدخل العسكرى لن يكون فخا لنا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك تعنتا كثيفا من الجانب الإثيوبى، إلا أن مصر تعمل على تفكيك هذا التعنت من خلال الكثير من الجوانب والاتفاقات والمفاوضات، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في تغيير الكثير من مكونات البيئة التفاوضية.

وأوضح خالد عكاشة، أنه بعد الخروج من مجلس الأمن واجتماع يوم الخميس المقبل بتقديرات بأن هناك إضرارا لمصر سيكون هناك الكثير من المعطيات والسيناريوهات أمام القيادة السياسية.