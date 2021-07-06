شكرا لقرائتكم خبر عن الحصول على معاش وتأمين صحى الأبرز .. اعرف مزايا كارت الفلاح الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتلخص الهدف العام لمنظومة كارت الفلاح في حماية الفلاح بهدف الحفاظ على حقوقه والتسهيل على الدولة في توجيه مستلزمات الإنتاج إلى من يستحق فعليًا، وتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرع، وتأتي أبرز مزايا الكارت الذكى، كالتالى..

الحصول على معاش أو تأمين صحي للمزارع بموجب الكارت.

تيسير صرف أية مستحقات مالية للمزارعين من خلال ماكينات الصراف الآلي.

تسهيل الحصول على الحصص المقررة للمزارعين من مختلف مستلزمات الإنتاج ووقود الآلات الزراعية.

صرف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.

إمكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الالكترونية.

قبول الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية للشبكة الحكومية GOV POS.

قبول التعامل مع الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية POS.

التوافق الكامل للكارت مع المواصفات المصرية لقبول البطاقات الذكية على شبكة المحول القومي 123.