شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولى: يجب على مجلس الأمن التصدى للتعنت الإثيوبى بملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور سامح عمر، رئيس قسم القانون الدولى بجامعة القاهرة، إنه يجب على مجلس الأمن التصدى للتعنت الإثيوبى فى ملف سد النهضة. وأضاف، خلال مداخلة مع رامى رضوان عبر برنامجه مساء DMC، المذاع على قناة DMC، أن مجلس الأمن يتناول لأول مرة ملف مياه قد يهدد السلم والأمن الدولى، للمرة الثانية، ويجب التوصل إلى اتفاق للدول الثلاث يحكم السد دون ضرر لأى طرف، وإن لم تستجيب إثيوبيا لقرارات مجلس الأمن، ويتم رفع تقرير دولى "هل إثيوبيا تواصل التعنت أم لأ؟".

وتابع أن مجلس الأمن يجب أن يظهر تدخل مباشرة لإلزام الدول بالعودة إلى المفاوضات بملف سد النهضة، وتصرفات إثيوبيا وقرارها الفردى بالملء الثانى للسد غير مبرر.

وأضح: "ما تفعله القيادة الإثيوبية عكس ما تقوم به مصر، ويخالف التنمية فى إثيوبيا، ويجب على القيادة الإثيوبية العودة إلى الحكمة، ولا تقدر أن تهدد شعبا ودولة بمنع المياه وتسكت هذه الدولة على ذلك".