مصدر: ضبط طالبين بالثانوية الأزهرية نشرا امتحان الجغرافيا على "تيليجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، عن ضبط طالبين بالشهادة الثانوية بتهمة تمرير امتحان مادة الجغرافيا للقسم الأدبي، على أحد جروبات موقع "تيليجرام".

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إن الطالبين من منطقة الجيزة والآخر من منطقة الغربية، وتوصل إليهما لجان متابعة امتحانات الشهادة الثانوية، بعد فترة قصيرة من تمريرهما الأسئلة.

وأشار المصدر، إلى أنه توجد خطة محكمة لتأمين أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية، وإحباط أي محاولة لتسريبها قبل أن تصل إلى اللجان، إضافة إلى وجود أفراد مدربين على أعلى مستوى لرصد اللجان التي يتم تمرير منها الامتحانات.

وكشف المصدر، أنه يتم تفتيش الطلاب ذاتيا قبل دخول اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة، مشيرا إلى أنه توجد حيل للطلاب تمكنهم من إدخال هواتفهم المحمولة، دون أن يكتشفها الملاحظين، وحال ضبطهم يتم تحرير محاضر غش لهم.



وأشار المصدر، إلى أن لم تحدث حتى الآن حالات تسريب أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية منذ بدايتها في الـ 19 من يونيو الماضي وحتى الآن، ولم تحدث إلا حالا لا تذكر لتمرير بعض الأسئلة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى طلاب القسم الأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء، امتحان مادة التوحيد، التي تعقد بنظام بوكليت بجميع لجان الجمهورية.

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد، الثلاثاء، لجان امتحانات التوحيد لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية، بمعهد فتيات ابن الرشيد، بمنطقة القاهرة.

وأشاد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحسن الانضباط والالتزام في اللجان، مشددًا على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون فيها وأن يلتزم مسؤولو كل لجنة على توافر كافة أدوات التعقيم والتطهير مع التنفيذ الدوري لعمليات التعقيم والتطهير.

وتابع، آليات نشر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالشكاوى والاقتراحات، لإتاحة الفرصة الكاملة للطلاب في تقديم شكاواهم واستفساراتهم من خلالها للنظر فيها والرد عليها من قبل مسؤولي غرفة العمليات بقطاع المعاهد.

وأوضح الأزهر الشريف في بيان له، الثلاثاء، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحان التوحيد لطلاب الأدبي بالشهادة الثانوية، دون رصد أي شكاوى تتعلق بصعوبة الأسئلة، أو عدم مناسبتها للوقت المحدد، أو ورود أسئلة من خارج المنهج المقرر.

وأشار إلى أن الامتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد إلى غرفة العمليات المركزية أي شكوى تتعلق بالإجراءات الخاصة بها على مستوى جميع المناطق.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، غدا، امتحان مادة النحو.

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