القرعة لمنزل إمبراطور المخدرات إل تشابو

قررت الحكومة المكسيكية عرض منزل مهرب المخدرات خواكين غوزمان الشهير باسم «إل تشابو» للقرعة، بحيث يفوز به شخص عشوائي بين المشاركين في السحب.

وكان المنزل الواقع في منطقة كولياكان، في ولاية ساينالوا، شهد هروباً درامياً لإمبراطور المخدرات الذي لجأ إلى مأوى الأعاصير أثناء محاولة الشرطة اعتقاله.

ويبلغ سعر المنزل المكون من غرفتي نوم نحو 184 ألف دولار.

وينفذ إل تشابو زعيم، عصابة تجارة المخدرات في ساينالوا، عقوبة سجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، ويعد من أكبر مهربي المخدرات إلى الولايات المتحدة، ودخل قائمة مجلة فوربس لأغنى أغنياء العالم عام 2009، وشغل إل تشابو المركز 701 على القائمة، بثروة تعدت مليار دولار.

وستجري الحكومة المكسيكية سحباً عليه، قبل يوم واحد من عيد الاستقلال، الشهر المقبل.