نائب وزير الدفاع السعودي يجري مباحثات مع البنتاجون

يجري نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان مباحثات مع كبار المسؤولين العسكريين في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، وذلك وفقا لما بثته قناة العربية. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن الأمير خالد بن سلمان سيجري غدا الأربعاء مباحثات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين. وقالت البنتاجون إن أمريكا ملتزمة بالعلاقات الدفاعية مع السعودية، ونددت بالهجمات العابرة للحدود التي تشنها المليشيا الحوثية بدعم إيراني، كما أكدت التزامها بالعمل مع السعودية على إنهاء الصراع في اليمن.



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