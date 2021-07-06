وتعتبر القيادة المركزية الأمريكية أنها أنجزت أكثر من 90% من عملية الانسحاب الكاملة».وسلمت القوات الأمريكية سبع قواعد سابقة للقوات الأفغانية، وأعادت إلى البلاد معدات بحجم يعادل شحنات 984 طائرة من طراز سي-17.
والأسبوع الماضي غادرت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة باجرام الجوية، أكبر قاعدة في أفغانستان على بعد 50 كيلو مترًا شمال كابول، والتي كانت مركز عملياتها منذ بدء تدخلها العسكري. وفي منتصف يناير 2021، أعلن البنتاجون أن عدد الجيش الأمريكي في أفغانستان، قد انخفض إلى 2500 عنصر. ونهاية أبريل، بدأ حلف شمال الأطلسي الانسحاب «المنسق» للوحدات من مهمة الدعم الحازم، والتي تضم 9600 جندي.
كانت هذه تفاصيل خبر %90 نسبة انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.