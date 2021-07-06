%90 نسبة انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء، أنه أنجز بنسبة «تتجاوز تسعين في المائة» انسحابه النهائي من أفغانستان، الذي بدأه في مايو ويتم بوتيرة سريعة، بعد نحو عشرين عاما من تدخله العسكري في هذا البلد، مع حلف شمال الأطلسي إثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في أبريل أنه يريد إنهاء هذا الانسحاب بحلول 11 سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات. وكان البيت الأبيض قد أعلن الجمعة، أن آخر جندي أمريكي سيغادر الأراضي الأفغانية قبل هذا الموعد، بحلول «نهاية أغسطس». وقال الجيش في بيان إن «عملية الانسحاب تتواصل.

وتعتبر القيادة المركزية الأمريكية أنها أنجزت أكثر من 90% من عملية الانسحاب الكاملة».وسلمت القوات الأمريكية سبع قواعد سابقة للقوات الأفغانية، وأعادت إلى البلاد معدات بحجم يعادل شحنات 984 طائرة من طراز سي-17.

والأسبوع الماضي غادرت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة باجرام الجوية، أكبر قاعدة في أفغانستان على بعد 50 كيلو مترًا شمال كابول، والتي كانت مركز عملياتها منذ بدء تدخلها العسكري. وفي منتصف يناير 2021، أعلن البنتاجون أن عدد الجيش الأمريكي في أفغانستان، قد انخفض إلى 2500 عنصر. ونهاية أبريل، بدأ حلف شمال الأطلسي الانسحاب «المنسق» للوحدات من مهمة الدعم الحازم، والتي تضم 9600 جندي.