مصر تشرح لرئيس مجلس الأمن موقفها حول سد النهضة



ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

شرح وزير الخارجية المصري سامح شكري لرئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الدائم الفرنسي السفير ‎نيكولا دو ريفيار، اليوم الثلاثاء، أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة الإثيوبي.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن هذا اللقاء يأتي ضمن تحركات مستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه ‎سد النهضة، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية المصري لنيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة.

ويعقد مجلس الأمن الدولي بعد غد الخميس الموافق 8 يوليو الجاري جلسة خاصة بشأن سد النهضة، بناء على طلب من دولتي مصر والسودان، فيما أرسلت إثيوبيا خطاباً رسمياً إلى مصر تؤكد فيه البدء في الملء الثاني للسد.

وفي وقت سابق، أعلنت مصر والسودان الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقفهما وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

وأعرب وزيرا خارجية البلدين عن رفضهما القاطع إعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.