العاصفة «إلسا» تستجمع المزيد من القوة مع اقترابها من ساحل فلوريدا

ابوظبي - سيف اليزيد - تستجمع العاصفة الاستوائية «إلسا» المزيد من القوة مع تحركها بعنف قبالة ساحل خليج فلوريدا بعد أن اكتسحت منطقة الكاريبي وتسببت في مقتل 3 أشخاص على الأقل

هناك.

وقال المركز الوطني للأعاصير في توجيه أن التوقعات تشير إلى أن العاصفة الاستوائية «إلسا»، والتي تبلغ سرعة الرياح القصوى بها 97 كيلومتراً في الساعة، سوف تشتد أثنا تحركها تجاه الساحل وسوف تصل اليابسة يوم غد الأربعاء عند منطقة تامبا،وفقاً لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء .

وأضاف أن سرعة رياح العاصفة القصوى يمكن أن تصل إلى 112 كيلومتراً في الساعة، أقل بقليل من السرعة التي يمكن بموجبها أن تتحول لإعصار والتي تقدر بـ 119 كيلومتراً في الساعة.