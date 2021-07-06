اختراق برنامج دردشة يوقع بالمئات من تجار السلاح والمخدرات في ألمانيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 5 دقائق

آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 11:20 مساءً

أعلنت السلطات الألمانية عن تمكنها من اختراق برنامج للدردشة يتسخدمه تجار المخدرات والسلاح، وبالتالي اعتقال أكثر من 750 مشتبهاً فيه

وتمكنت الشرطة الأمانية من مصادرة كميات كبيرة من المخدرات كانت بحوزتهم، بعد اختراق بيانات دردشة مشفرة على هواتفهم المحمولة.

وقال المكتب الجنائي الفيدرالي الألماني إن “عملية الاعتقال تمت بعد أن تمكنت السلطات من اختراق EncroChat، وهي خدمة مراسلة مشفرة يستخدمها المجرمون لإنهاء صفقاتهم”.

وتمت مصادرة 3.5 أطنان من القنب، ونحو 320 كيلوغراماً من المخدرات الاصطناعية، وأكثر من 125 ألف حبة من حبوب “إكتاسي”، و400 كيلوغرام من الكوكايين، و10 كيلوغرامات من الهيروين.

كما صادرت الشرطة 310 قطعة سلاح، وأكثر من 12 ألف طلقة، وأصول بقيمة 168 مليون يورو. ويوجد بحسب السلطات كثير من الأشخاص رهن الاحتجاز في انتظار محاكمتهم، في وقت يتم التحقق من البيانات لمعرفة إذا كانت كافية لإصدار لائحة اتهام.