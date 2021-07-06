الجيش اليمني يتمكن من تحرير مواقع جديدة في محافظة البيضاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 34 دقيقة

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من إعادة السيطرة على العديد من المناطق الاستيراتيجية في محافظة البيضاء.

أعلن وزير الإعلام اليمني “معمر الإرياني” عن تقدم الجيش اليمني بشكل كبير داخل مدينة البيضاء، تزامناً مع اشتداد المعارك مع ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى أن القوات الحكومية سيطرت على مناطق في الحازمية والعزاني شرق المدينة.

كما أوضح الوزير اليمني، أن الجيش سيطر أيضاً على عوين الأخيرة بمديرية الصومعة، لافتاً إلى أن كتائب الجيش وقوات المقاومة الشعبية شنت خلال الأيام القليلة الماضية هجوماً واسعاً ضد تجمعات الحوثيين في كل من ناطع وأعشار وجبل الكبار وشعب باحواص.

يشار إلى ان مصادر ميدانية يمنية قد كشفت عن حالات فرار جماعي لقيادات ميليشيات الحوثي من مدينة البيضاء خلال الساعات الماضية، لافتةً إلى أنها رصدت خروج عشرات القيادات الحوثية برفقة عوائلهم من المدينة باتجاه مدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين.

في غضون ذلك، أكدت مصاد ميداني يمنية أن القوات الحكومية واصلت هجومها على مواقع الحوثيين في عدة جبهات داخل المدينة، لافتةً إلى الميليشيات زرعت مئات الألغام في محيط مناطق سيطرتها لمنع الجيش من التقدم أكثر.

تزامنا، أعلن المتحدث باسم الجيش، “العميد عبده مجلي”، عن وصول القوات الحكومية إلى مشارف عاصمة محافظة البيضاء (وسط)، إثر معارك مع الحوثيين، بحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع اليمنية، مضيفاً: : “قواتنا حررت وسيطرت على عدد من المناطق بالمحافظة وعلى مشارف مدينة البيضاء (عاصمة المحافظة) وبالقرب من الخط الأسفلت الرئيسي الرابط بين محافظتي البيضاء وأبين (جنوب)”.

وكان الجيش اليمني قد أطلق عملية عسكرية واسعة باسم “النجم الثاقب”، لتحرير “البيضاء”، الواقعة في معظمها تحت سيطرة الحوثيين.