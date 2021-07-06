روحاني يعتذر للشعب الإيراني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 10:49 مساءً

اعتذر الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، حسن روحاني لكافة أبناء الشعب الإيراني، وذلك قبل أيام من مغادرته السلطة وتسليم الحكم لخلفه، “إبراهيم رئيسي”.

وربط “روحاني” اعتذاره بانقطاع الكهرباء على نطاق واسع وسط موجة حارة، لافتاً إلى أن السبب في ذلك، يعود إلى ارتفاع معدلات الطلب على الكهرباء خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى نقص كمية الأمطار مما خفض إنتاج الكهرباء من مساقط المياه.

يشار إلى ان فترة حكم “روحاني” عرفت العديد من الأزمات المعيشية والاقتصادية، لا سيما بعد زيادة حجم العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروصة على قطاع النفط الإيراني والآثار الاقتصادية لانتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19.

في ذات السياق، أقر “روحاني” بأن الشعب الإيراني بواجه مشكلات ومعاناة كبيرة، خاصة على مستوى الكهرباء خلال اليومين الماضيين، مضيفاً: ” لا لوم على وزارة الطاقة، لكن يتعين على الوزير أن يفسر للشعب المشكلة ويتعين أن نجد لها حلا”.

إلى جانب ذلك، دعا الرئيس المنتهية ولايته، الشعب إلى مساعدة الحكومة على تجاوز أزمة الكهرباء من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشعب من حقهأن يشكو من انقطاع الكهرباء.

وكانت إيران قد شهدت أثناء وجود “روحاني” في السلطة، سلسلة طويلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد النظام ورفضاً للظروف المعيشية الصعبة، حيث كان أشدها في مطلع العام 2017، بالإضافة إلى انتفاضة خريف 2018، اللتين انتشرتا في معظم أرجاء البلاد.