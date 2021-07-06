فيديو للحريق الضخم الذي اندلع في مطار المثنى وسط بغداد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 58 دقيقة

آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 10:26 مساءً

اندلع حريق كبير في منطقة مطار المثنى وسط العاصمة، دون معرفة تفاصيل تذكر عن أسبابه حتى الآن.

وأكدت مصارد أمنية، عراقية، أن «حادث الحريق اندلع، مساء الثلاثاء، داخل قاعة كبيرة للمؤتمرات وأحراج في المطار»، موضحاً أنه تم توجيه 12 فرقة إطفاء للسيطرة على النيران المندلعة.

وأهرت مقاطع فيدية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ألسنة الدخان وهي تتصاعد من مطار المثنى في بغداد، في حين لم تعرف بعد أسباب وقوعه.

ويأتي الحريق المجهول، عقب سلسلة اعتداءاتٍ طالت منذ أيام عدة أبراج الطاقة في العراق، وسط معاناة الملايين في مختلف المحافظات العراقية من انقطاعٍ مستمر للكهرباء لساعاتٍ طويلة يومياً.