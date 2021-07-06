شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» الأزمة الإنسانية تهدد 4.5 مليون طفل بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن ثمة 4.5 مليون طفل في جنوب السودان – واثنان من كل ثلاثة منهم– بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.
وأشار الصندوق في تقريره حول تأثير الأزمة الإنسانية على الأطفال في جنوب السودان الذي نشره اليوم، إلى تلاشي الآمال في أن يجلب الاستقلال فجراً جديداً لأطفال البلاد، لاسيما وأن اتفاقية السلام التي جرى تنفيذها جزئياً فشلت حتى الآن في معالجة التحديات التي تواجه الأطفال والشباب في البلاد.
وأضاف أنه في الوقت الحالي، يبلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جنوب السودان 8.3 ملايين شخص، مشيراً إلى أن هذه أسوأ أزمة إنسانية تمر بجنوب السودان منذ الاستقلال قبل 10 سنوات.