شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونيسف» الأزمة الإنسانية تهدد 4.5 مليون طفل بجنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذّر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من أن ثمة 4.5 مليون طفل في جنوب ‏السودان – واثنان من كل ثلاثة منهم– بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.‏

وأشار الصندوق في تقريره حول تأثير الأزمة الإنسانية على الأطفال في جنوب السودان الذي نشره ‏اليوم، إلى تلاشي الآمال في أن يجلب الاستقلال فجراً جديداً لأطفال البلاد، لاسيما وأن اتفاقية ‏السلام التي جرى تنفيذها جزئياً فشلت حتى الآن في معالجة التحديات التي تواجه الأطفال والشباب ‏في البلاد.‏

وأضاف أنه في الوقت الحالي، يبلغ عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في جنوب ‏السودان 8.3 ملايين شخص، مشيراً إلى أن هذه أسوأ أزمة إنسانية تمر ‏بجنوب السودان منذ الاستقلال قبل 10 سنوات.‏