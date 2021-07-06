قضية حياة أو موت .. الطائفة الإنجيلية بمصر تصدر بياناً هاماً بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن سد النهضة قضية أمن قومي وحياة، مشددًا على أهمية وحدة الشعب المصري والوقوف خلف القيادة السياسية والصلاة من أجل مصر طالما لديها موقف تاريخي بالملف.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الطائفة الإنجيلية أصدرت بيانًا اليوم لمساندة القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف سد النهضة.

وأكد أن الطائفة تقف خلف الرئيس وتؤيد خطواته التي يقوم بها، موضحًا أنها أرسلت بيانًا إلى المجالس الكنسية الكبرى وكبرى الكنائس في الولايات المتحدة وأوروبا؛ لمساندة موقف مصر في مفاوضات سد النهضة والصلاة إلى الله لحماية مصر.

وأوضح أن الكنائس تضع البيان على المواقع الإلكترونية الخاصة بها بما يساهم في رؤيتها من قبل ملايين المواطنين في مختلف دول العالم، معلقًا: «مستمرون في التواصل للقول للمجتمع الدولي إن مصر هبة النيل ولها حقوق تاريخية، والقيادة السياسية حكيمة تتفاوض حتى اللحظة الأخيرة ولا تريد سوى السلام».

وذكر أن تلك الكنائس تستطيع الضغط على مندوبيها وممثليها في الكونجرس والبرلمانات الأوروبية؛ لدعم مصر في موقفها بملف سد النهضة، واصفًا سد النهضة بأنه قضية حياة أو موت.

وأعلنت الطائفةُ الإنجيليةُ، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، دعمَها الكاملَ للقيادة السياسية المصرية، وتأييدَها للدورِ الوطنيّ المخلص للدولة المصرية ما بعد ٣٠ يونيو، دولة القدرة والقرار، وقالت إنها تثق في قراراتها، والتي من شأنِها حمايةُ حقوقنا ومواردنا المائية، والدفاعُ عن أمنِنا القوميّ.