مؤسسة تابعة للفاتيكان تقلد ولي عهد ابوظبي وسام "رجل الإنسانية"

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

قلدت مؤسسة التعليم البابوية التابعة للفاتيكان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وسام "رجل الإنسانية".



وقال ممثل المؤسسة البابوية التربوية بالفاتيكان، خلال مؤتمر صحفي في باريس: "نشيد بجهود ولي عهد أبوظبي ومبادراته الإنسانية خلال فترة جائحة كورونا".

وأضاف أن "أكثر من 135 دولة حصلت على مساعدات طبية وإنسانية من خلال دعم وكرم دولة الإمارات".

وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم التي وقعناها مع وزارة التعليم الإماراتية، لترسيخ ثقافة التعايش والسلام، ليست سوى بداية لرحلة من التعاون".