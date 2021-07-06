وزارة الخارجية الأمريكية: بلينكن يطالب آبى أحمد هاتفيا بإيصال المساعدات لـ"تيجراى"

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

فى موقف يؤكد الانتهاكات ورفض وصول المساعدات، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن أنتونى بلينكن وزيرالخارجية الأمريكى طالب رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد هاتفيا بإيصال المساعدات لإقليم تيجراي، وبدء حوار لإيجاد حل للاختلافات العرقية في إثيوبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



كما طالب وزير الخارجية الأمريكى بلينكن، آبي أحمد بسحب قوات الحكومة وإريتريا من إقليم تيجراي.

يذكر أن صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية تحدثت عن الأوضاع فى تيجراى بإثيوبيا، وقالت إن القتال ونقص الغذاء يبدد الآمال بوقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة، أن جبهة التحرير الشعبي فى تيجراى طالبت حكومة أديس أبابا، بعد دعوتها لوقف إطلاق النار، بأن تسحب كل قواتها وقوات حلفائها من المنطقة الشمالية، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل فى الفظائع التى ارتكبتها قوات إثيوبيا وإعادة حكومة جبهة التحرير فى تيجراى.

وأشارت فاينانشيال تايمز إلى أن أبى متهم بمواصلة الصراع الذى أطلق العنان للاغتصاب والمذابح والتطهير العرقى، وهو ما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات على مجموعة من المسئولين الإثيوبيين.

وذكرت الصحيفة أن الكثيرين شككوا فى وقف إطلاق النار باعتباره حيلة تسمح لأبى أحمد بإعادة تجميع صفوف قواته وتسليحها، وقال ويليام دافيسون، كبير محللى إثيوبيا فى مجموعة الأزمات الدولية، إن وقف إطلاق النار "الإنسانى" الذى اتخذته الحكومة الفيدرالية لا يبدو صادقا.