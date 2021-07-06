روسيا: القبض على قنصل إستونيا خلال محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء أنه تم إلقاء القبض على مارت لاتي قنصل إستونيا في مدينة بطرسبورج.

وذكرت أن القبض على القنصل جاء لدى محاولته تسلم مواد سرية من مواطن روسي.

وقال متحدث باسم الهيئة لوكالة «إنترفاكس» إن القنصل الإستوني «ضبط متلبسا»، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة «لا تمت لرتبة دبلوماسي بصلة وهي ذات طابع معاد لروسيا بشكل واضح».

وأضاف أن إجراءات مناسبة سيتم اتخاذها بحق الدبلوماسي الإستوني «وفقًا لقواعد القانون الدولي»