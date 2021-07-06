القوات الأمريكية في العراق أسقطت ليل الإثنين-الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخّخة.. أعرف التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أعلنت مصادر أمنية عراقية أنّ القوات الأمريكية في العراق أسقطت ليل الإثنين-الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخّخة أثناء تحليقها فوق سفارة الولايات المتّحدة في بغداد، وذلك بعد ساعات من هجوم صاروخي استهدف قاعدة في غرب العراق تضمّ جنوداً أمريكيين.



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تطلق صواريخ ليل الإثنين الثلاثاء في سماء العاصمة العراقية، في حين أكّدت أمنية عراقية أنّ هذه الصواريخ اعترضت الطائرة المسيّرة المفخّخة.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أفادت أمس عن سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، "دون خسائر تذكر".