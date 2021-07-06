8818 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالعراق

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الثلاثاء بتسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17376 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 8818 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1388323 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 5998 شخصاً، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 1277242 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 52610 فحوص مختبرية لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 11988129.

وأوضح أن العدد الإجمالي للذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة للفيروس وصل إلى 959928 شخصاً.