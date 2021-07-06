منذ أكتوبر 2018. ارتفاع سعر برميل أوبك لأعلى مستوى

محمد الفلاح - الثلاثاء 6 يوليه 2021

سجل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في تعاملات أمس الإثنين 75.71 دولاراً للبرميل، بارتفاع بنسبة 0.6% مقابل تعاملات يوم الجمعة الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 30 من أكتوبر(تشرين الأول) 2018، حسبما أعلنت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا اليوم الثلاثاء.

