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مصر.. رفع الحجز التحفظي عن السفينة الجانحة “إيفرجيفن”

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 17 ثانية - 9:21 مساءً, 6 يوليو 2021 م

المناطق - وكالات:

قررت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية اليوم الموافقة على طلب هيئة قناة السويس برفع الحجز التحفظي على سفينة الحاويات البنمية “إيفر جيفين” لاستكمال رحلتها إلى روتردام في هولندا غداً.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم أنها كانت قد تقدمت بطلب عن طريق محاميها برفع الحجز على السفينة وهو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة الاقتصادية، إذْ من المقرر أن يتلقّى قبطان السفينة وطاقهما نسخة من أمر المحكمة لتتمكن من استكمال رحلتها غداً.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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