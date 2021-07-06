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البيت الأبيض: خالد بن سلمان سيلتقي بمسؤولين أمريكيين كبار

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف البيت الأبيض أن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان سيلتقي في واشنطن الثلاثاء بمسؤولين أمريكيين كبار.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، طبقا لوكالة رويترز للأنباء، إن نائب وزير الدفاع السعودي سيلتقي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.

ومؤخرا، أكدت واشنطن، أن شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن السعودية شريك رئيسي في الشرق الأوسط وركيزة هامة للبنية الأمنية الإقليمية.

وتابع، في تغريدة على موقع القيادة المركزية الأمريكية، قائلا:" أنا فخور للغاية بالعلاقة الاستراتيجية التي بنيناها على مر السنين".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مؤخرا، أن السعودية "ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي".

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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