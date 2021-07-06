بـ"الأحمر والأسود".. أنصار المعارضة في غانا يتظاهرون ضد انعدام الأمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظم أنصار المعارضة في غانا الثلاثاء، مسيرة احتجاجا على ما وصفوه بتفاقم انعدام الأمن والقانون منذ تولي الرئيس نانا أكوفو-أدو السلطة.

وخرج جناح الشباب في حزب المؤتمر الديمقراطي الوطني في شوارع العاصمة أكرا، مرتدين الأحمر والأسود ورقصوا في الشوارع بينما كانوا يرددون هتافات مثل "غردتم من أجل جورج فلويد... أبناء غانا يموتون.. تكلموا!".



وتحدث المشاركون في المسيرة عن سلسلة من عمليات قتل شخصيات بارزة في أنحاء البلاد.

وفاز أكوفو-أدو بفترة ولاية ثانية في ديسمبر/ كانون الأول بعد انتخابات ساخنة شابها العنف وقُتل خلالها ما لا يقل عن خمسة أشخاص، وهو أمر نادر في بلد معروف بسمعته كواحد من أكثر النظم الديمقراطية استقرارا في غرب أفريقيا.





وفي يوم 29 يونيو /حزيران، ضرب مجهولون ناشطا حقوقيا شابا حتى الموت في مدينة إيجور، حسبما قالت الشرطة لوسائل الإعلام المحلية.

وبعدها بيومين، قالت الشرطة إن شخصين كانا يحتجان على موته لقيا حتفهما بعد اشتباكات مع قوات الأمن.