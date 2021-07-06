الكبتاجون سلاح حزب الله للتوغل في الخليج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتجهت أصابع الاتهام نحو حزب الله الإرهابي، في أعقاب إحباط السلطات السعودية تهريب 5 ملايين حبة كبتاجون مخدرة في أبريل، ثم 37 كجم من نفس المخدر في يونيو الماضي، الأمر الذي أدى إلى وقف استيراد شحنات الفاكهة اللبنانية، وهو القرار الذي اتخذته عدد من دول الخليج.

لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل تحولت الشكوك إلى واقع مرير، بعدما أعلنت قوات الأمن اللبنانية أنها شنت عشرات العمليات في الأشهر الأخيرة بحثا عن مختبرات لتصنيع حبوب الكبتاجون، وبات واضحا أن هناك خطة ممنهجة يتبناها حزب الله الإرهابي وقادة الشر المأمورين من إيران من أجل التوغل في الخليج عبر حبوب الكبتاجون المخدرة، وتدمير الشباب الخليجي والعربي.

وفي ظل استمرار محاولات الحزب الإرهابي لنشر المخدرات بطرق غير شرعية في الخليج والوطن العربي، تشير التقارير إلى أن ميليشيات حزب الله تسهل تجارة المخدرات غير المشروعة لتمويل عملياتها، مع إدعائها المستمر بأنها لا تتورط في هذه التجارة.

خداع إجرامي

دأب أتباع حزب الله الإرهابي الذين يسيطرون على المشهد في لبنان إلى استخدام شحنات الفاكهة لتهريب المخدرات من خلال أساليب خداع إجرامية، ومنذ أن أحبطت سلطات الجمارك السعودية محاولة في أبريل لتهريب أكثر من خمسة ملايين حبة كبتاجون من لبنان إلى السعودية، مخبأة داخل شحنة من فاكهة الرمان، يقول المسؤولون «إن العصابات الإجرامية أصبحت أكثر وقاحة».

وبعد اكتشاف إرسالية الكبتاجون، أوقفت المملكة شحنات الفاكهة والخضار اللبنانية التي تدخل المملكة أو تمر عبر أراضيها، وذكرت السلطات اللبنانية حينها أن شحنة المخدرات دخلت لبنان من سوريا وأعيد تغليفها في منطقة في سهل البقاع قبل شحنها إلى ميناء جدة».

زعيم العصابة

واعتقل شقيقان سوريان في لبنان بعد اكتشافهما بوقت قصير بتهمة إعادة تغليف الشحنة في مستودع مهجور في البقاع، وفي 15 يونيو، أحبطت قوى الأمن الداخلي اللبنانية محاولة أخرى لتهريب 37.2 كجم من حبوب الكبتاجون إلى المملكة عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مخبأة داخل شحنة من مضخات المياه الكهربائية.

وفيما تم القبض على ثلاثة أشخاص، بينهم زعيم العصابة المزعوم، وله تاريخ في تهريب المخدرات، إلى جانب سوري ولبناني.

ورغم اعتراف الثلاثة بإنشاء شبكة تهريب وادعوا أنهم استلموا الشحنة من سوريا قبل نقلها إلى بيروت، بات واضحا أن أذرع الشر داخل الحزب سيواصلون محاولاتهم عبر أساليب وطرق عديدة، بفضل أوامر زعيم العصابة وأمين عام الحزب حسن نصر الله.

مخدرات لا تتوقف

وأعلنت السلطات السعودية في ميناء جدة عن عملية ضبط مخدرات كبيرة أخرى في 26 يونيو، حيث صادرت ما يقدر بنحو 14 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل ألواح حديدية مرسلة من لبنان، وأكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة محمد النجيدي، القبض على مواطن سعودي بمنطقة الرياض على خلفية الشحنة.

وفي 29 يونيو صادرت السلطات اللبنانية شحنة أخرى من حبوب الكبتاجون كانت متجهة إلى السعودية، وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أنها ضبطت 17.4 كجم، أي ما يعادل 100 ألف حبة، وأضاف البيان «لقد تم إخفاؤهم داخل أجهزة تعقيم المعدات الطبية». وبحسب ما ورد اعتقل لبنانيان ومواطن سوري.

غزو أوروبا

واستمرت محاولات تهريب الكبتاجون حتى إلى القارة الأوروبية، حيث عثرت الشرطة ووكالات الجمارك الإيطالية في يوليو 2020، بميناء ساليرنو على 84 مليون قرص كبتاجون في مقطورات شحن تحتوي على لفات ورقية فقط، تقدر قيمتها بنحو 1.1 مليار دولار.

ووفقا لتقرير واشنطن بوست نقل عن محللين أمريكيين من الشرق الأوسط قولهم «في مواجهة ضغوط مالية شديدة بسبب العقوبات الأمريكية، ووباء فيروس كورونا، والانهيار الاقتصادي في لبنان، يبدو أن نشاط حزب الله ينمو في هذه التجارة بشكل متزايد التي تعتمد على المؤسسات الإجرامية، بما في ذلك تهريب المخدرات، لتمويل عملياتها».

شحنات الكبتاجون المضبوطة:







5 ملايين حبة في شحنة رمان متجهة للسعودية.



37.2 كجم حبوب مخبأة في مضخات مياه متجهة للسعودية.



14 مليون حبة مخبأة في ألواح حديدية متجهة للمملكة.



100 ألف حبة في أجهزة تعقيم طبية متجهة للسعودية.



84 مليون حبة في مقطورات شحن متجهة لإيطاليا.



الكبتاجون لماذا؟