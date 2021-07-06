السعودية تؤهل مدرسة بعدن وتوزع التمور بسقطرى

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ويشمل المشروع بناء طابقين للمدرسة يضمان 14 فصلا دراسيا و7 مرفقات مدرسية، منها مختبر وغرف للأنشطة ومخزن ومقصف وغرف للهيئة التدريسية والإدارية، إضافة إلى إنشاء 11 دورة مياه وتسوير المدرسة.
ووزع المركز أمس الأول 3,200 كرتون تمور للنازحين والأيتام والمحتاجين في مديرية حديبو بجزيرة سقطرى، استفاد منها 3,200 أسرة، كما اختتم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لـ(كوفيد-19) بعدن ضمت 40 طبيبا.
وفيما وزع المركز 382 سلة غذائية في مقاطعة بهاشن سر بجمهورية بنجلاديش، استفاد منها 1,910 أفراد، سلم 300 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات في مدينة رانيرو فيرلو التابعة لإقليم ماتام بالسنغال، استفاد منها 1,800 فرد.
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