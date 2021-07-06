هجوم فلسطيني على عباس واتهامه بقمع التظاهرات

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وتواجه السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس هجوما متزايدا منذ مقتل الناشط السياسي المعارض، نزار بنات، في 24 يونيو الماضي بعد اعتقاله من قوة أمنية في الخليل جنوب الضفة الغربية.
وتحدثت مصادر فلسطينية عن عمليات اعتداء وقمع مارستها أجهزة أمنية فلسطينية مساء أمس ضد مشاركين في تظاهرة برام الله تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، واعتقال عدد منهم.
وأعربت حركة حماس في بيان لها عن إدانتها «قمع أجهزة السلطة الأمنية للمتظاهرين في رام الله واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحفيون».
واعتبرت أن حالة التفرد التي تعيشها الأجهزة التنفيذية للسلطة الفلسطينية، يفتح المجال واسعا أمام المجهول الذي تقوده عمليات القمع والملاحقة على خلفية الرأي والمطالبة بالحقوق المدنية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
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