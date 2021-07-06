دياب: لبنان يتجه لكارثة كبرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور حسان دياب، أمس من واقع لبناني مخيف، قائلا «الأزمات الحادة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف المستويات الحياتية والمعيشية والاجتماعية والصحية والخدماتية، تدفع الوضع في لبنان نحو الكارثة الكبرى التي تتجاوز تداعياتها أي قدرة على الاحتواء». وقال دياب خلال لقاء السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية «هناك في شوارع لبنان طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود، ويفتش في الصيدليات عن حبة دواء وعلبة حليب، ومن يعيش دون كهرباء.



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