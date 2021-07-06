«النجم الثاقب» تقترب من تحرير البيضاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية عمليات النجم الثاقب لليوم السادس على التوالي، وسط تقدم ميداني في محاور وجبهات البيضاء والاقتراب من تحرير مركز محافظة البيضاء وعاصمتها، عقب سيطرتها على مديرية الزاهر بالكامل وتأمين المديرية.

وأشار المصدر إلى انضمام جبهة ناطع بالبيضاء لمواجهة الميليشيات، وأن الجيش والمقاومة الشعبية استكملا تأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي، مشيرا إلى تحرير جبلي (العلي والسلم) واستعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها ميليشيات الحوثي ولاذت بالفرار.

وأشار المركز الإعلامي للجيش اليمني إلى تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة بين مديريتي الزاهر والبيضاء، مؤكدا أن المعارك لا تزال مستمرة وسط انهيار واسع وخسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

من جهته، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أنه جرى استعادة جبل حلموس الاستراتيجي مدخل مديرية ذي ناعم والجماجم، وحيد السلم ونقطة المدعو أبوهاشم على خط ذي ناعم الناصفة، لافتا إلى أن هناك انهيارات غير مسبوقة لميليشيات الحوثي.

وكان رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، أكد أن التضامن وتوحيد المواقف بين القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومته المشكلة بموجب اتفاق الرياض، هي «الإجابة الوحيدة لتجاوز كل الأخطار والمشاكل وإعادة توحيد الصفوف ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي».

وشدد لدى ترؤسه اجتماعا افتراضيا لمجلس الوزراء، على أن أي صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وأضاف «رسالتنا واضحة في هذا الاجتماع بكل قوام الحكومة على تكاتفنا وحرصنا المشترك على تحقيق النجاح وتغليب لغة الحكمة والعقل وإعادة ترتيب العمل بشكل عاجل وسريع».

وحيت الحكومة اليمنية الانتصارات في محافظة البيضاء، وأهمية المضي قدما وبأقصى سرعة ممكنة لتخليص كل أراضي الوطن من سيطرة ميليشيات الحوثي، وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، واستئصال المشروع الإيراني من تراب موطن العروبة. كما أشادت بالدعم الأخوي الصادق الذي يقدمه الأشقاء في التحالف بقيادة السعودية في سبيل مواجهة المشروع الإيراني وأهدافه التخريبية في اليمن والمنطقة.

تحرير البيضاء.. لماذا؟

• تمثل أهمية كبرى كونها تتوسط 8 محافظات «مأرب وشبوة وأبين ولحج والضالع وإب وذمار وصنعاء»

• تضم 19 مديرية، وتقع إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء

• من المحافظات الرافضة وغير الحاضنة للميليشيات الحوثية.

• توجد فيها مقاومات محلية في مديريات عدة تقارع الحوثيين منذ 2015

• وقوعها في أيدي الشرعية يفتح الطريق مباشرة نحو صنعاء وذمار

مشاهدات يمنية

• رئيس مجلس الشوري أحمد بن دغر: البيضاء تنتصر للجمهورية كعادتها، وتنتصر للوحدة لإيمانها بيمن موحد.

• ميليشيات الحوثي تشن حملة جبايات كبيرة على التجار بمناطق سيطرتها.

• مصرع مشرف ميليشيات الحوثي القيادي أبويونس الشرفي بجبهات البيضاء.

• نجاة الفنان الشاب شهاب الشعراني من محاولة اغتيال أمام منزله في صنعاء من قبل شخص مجهول.