تفكيك خلية إرهابية إيرانية متجهة للخارج

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ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن بيان للأمن الداخلي القول «إن خلية مخربة كانت قد بادرت للتخطيط والتآمر المسلح داخل البلاد بهدف ضرب الأمن العام، إلا أن قوى الأمن الداخلي، ومن خلال عمليات الرصد والسيطرة الاستخبارية، تمكنت من كشف واعتقال العناصر الرئيسة لهذه الخلية في محافظات البلاد الجنوبية».
وأضاف البيان «إنه اتضح في ضوء التحقيقات الفنية اللازمة أن هذه الخلية تابعة لزمر إرهابية متواجدة خارج البلاد ويتم دعمها وتوجيهها من قبلها».
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