شكرا لقرائتكم خبر زاده: موقفنا من الاتفاق النووي لن يتغير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن موقف إيران من الاتفاق النووي ورفع العقوبات هو من المواقف المبدئية للنظام، وبالتالي فإنه لن يتغير بتغير الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء الإيرانية (إرنا) أمس، أن محادثات فيينا شهدت تقدما باتفاق جميع الأطراف، والمواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الاتفاق النهائي لإحياء الاتفاق النووي منوط بالإرادة السياسية للأطراف الأخرى التي عليها اتخاذ قرارات صعبة.

وجدد التأكيد على أن طهران ليست على عجل للتوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالة أمدها.

وقال إن حكومة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، التي ستتولى مهامها الشهر المقبل، ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تم توقيعه.