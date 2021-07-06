تظاهرات الكهرباء تجتاح طهران

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وذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن مسيرات احتجاجية خرجت في مدن عدة، من بينها العاصمة طهران، يطالب المشاركون فيها باستقالة فورية لوزير الطاقة.
ويتسبب الانقطاع المتكرر للتيار في أضرار للمستشفيات والمنشآت الطبية، كما يهدد حياة الأفراد الذي قد يعلقون في المصاعد في المنشآت التي لا تواجد بها مولدات للكهرباء.وتم إلغاء بطولة دولية للشطرنج عبر الإنترنت بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتم استبعاد أربعة لاعبين إيرانيين بارزين بعد ذلك.
ويطالب المواطنون على الأقل بمعلومات دقيقة من وزارة الطاقة حول مكان وتوقيت ومدة انقطاع التيار، إلا أنه لا يتم توفير هذه البيانات حتى الآن. وتشير السلطات إلى ارتفاع درجات الحرارة في الصيف (بين 35 و50 درجة) واستخدام الكثير من مكيفات الهواء.
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