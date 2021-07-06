لمواجهة طالبان .. رفع جاهزية صواريخ إس-300 في قواعد الجيش الروسي في طاجيكستان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء عن اختبار جاهزية منظومات "إس-300" الصاروخية المضادة للأهداف الجوية في القاعدة 201 العسكرية الروسية في طاجيكستان.

وقال مصدر بالمكتب الإعلامي في المنطقة العسكرية المركزية للجيش الروسي إن طواقم منظومات "إس-300" تم وضعها في حالة تأهب، حيث رصدت أهدافا جوية للعدو المفترض تتحرك بسرعات عالية.

وأوضح أن "إس-300" رصدت الأهداف وتابعتها على مختلف السرعات والارتفاعات واسقطتها بنجاح.

وأضاف أن وحدات الدفاع والحراسة تدربت على التصدي لهجوم شنته مجموعات تخريبية للعدو الوهمي على القاعدة.

وتعتبر القاعدة 201 بفرعيها في العاصمة الطاجيكية دوشنبه ومدينة بختار، أكبر موقع عسكري لروسيا خارج أراضيها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي،إن القاعدة المذكورة "مزودة بكل المستلزمات الضرورية لتقديم المساعدة لطاجيكستان إذا لزم الأمر"، وسط تأزم الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان نتيجة مواصلة حركة "طالبان" الاستيلاء على المناطق الحدودية شمالي أفغانستان.