المصريين الأحرار: نستهدف سياسة رفاهية الشعوب ونهنئ الصين بمئوية الحزب الشيوعى

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القاهرة - سامية سيد - شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، فعاليات مؤتمر القمة العالمى للأحزاب السياسية الذى ينظمه الحزب الشيوعى الصينى، بحضور الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، ونحو 500 حزب سياسى عالمى، و30 رئيس دولة.

ووجّه الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار التهنئة إلى الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وكافة قيادات الحزب الشيوعى الصيني بمرور 100 عاما على تأسيس الحزب.

وقال خليل، فى كلمته خلال مؤتمر القمة العالمى للأحزاب السياسية الذى ينظمه الحزب الشيوعى الصينى: "إننا نهنئكم بمؤتمر القمة العالمى الذى يشرفها الأمين العام والرئيس الصينى، وتحياتنا وتقديرنا للحزب ولجنة العلاقات الخارجية للمجهود الذي يبذلونه على الصعيدين الداخلى والخارجى والتعاون مع كافة الأحزاب السياسية باختلاف الأيديولوجية".





وأوضح "بدأنا التعاون مع الحزب الشيوعي الصينى منذ ما يقرب من 6 سنوات ومع اختلاف الأيديولوجيات وجدنا هدف مشترك يجمعنا وهو نابع من أحد أيديولوجيا حزب المصريين الأحرار، والسياسية ليست هدف ولكنها وسيلة لرخاء الشعوب والرفاهية وإلا ستكون سياسة انتهازية بقصد الوصول إلى مناصب".

وتابع قائلا: "الحزب الشيوعى الصينى نموذج فى تطبيق مبدأ السياسة لرفاهية الشعوب، بدليل النقلة الهائلة على المستوى الصحى والروح المعنوية والسعادة التى يعيشها معظم الشعب الصينى".

وأضاف: "رأينا الجزء التنموى فى الساحل الشرقى، بالتحديد شنغهاي وبكين ولكن على مدار السنوات الأخيرة وجدنا أن التنمية امتدت للصين كلها".





وأكد عصام خليل، خلال كلمة المصريين الأحرار فى مؤتمر القمة العالمي للأحزاب السياسية الذى تنظمه دولة الصين، أن الحزب الشيوعى الصينى نموذجاً لتطبيق مبدأ السياسة إلى رفاهية الشعوب، مضيفا: "ونحاول على المستوى الخارجى التعاون والزيارات المتكررة والاهتمام بالأحزاب المختلفة والفاعلة، والتعاون فى المجالات المختلفة وهى سياسة محترمة ينتهجها الحزب الشيوعى الصينى ودولة الصين بشكل أشمل لرفاهية الشعب الصينى وبدأت تمتد للدول ومنها النامية، ونسعى هادفين تحقيق ذات النهج لخدمة بلادنا".

واستطرد: "إن اهتمام الصين بطريق الحرير الجديد الذى يعكس رخاء وتواصل أكثر مع الدول التى يمر من خلالها، نتمنى لهم التوفيق والسداد فى الفترات القادمة".



