شكرا لقرائتكم خبر عن أمانى الطويل: جلسة مجلس الأمن ستشهد تقدما فى موقفه حول أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة أمانى الطويل مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جلسة مجلس الأمن القادمة التي ستنعقد يوم الخميس المقبل ستشهد تقدما في موقف مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة، مبنى على أن هذه الجلسة هي الثانية، ومر حوالى سنة على الجلسة الأولى دون تحقيق أي تقدم.

وأضافت مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الاتحاد الإفريقى فشل فى تحقيق تقدم بشأن أزمة سد النهضة، كما أن المعطيات مختلفة عن الجلسة الماضية.

ولفتت مدير البرنامج الإفريقى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن وجود المجموعة العربية في نيويورك حاليا وسبقهم وزير الخارجية المصرى سامح شكرى في نيويورك، يعنى أن هناك تحضيرات مباشرة قبل جلسة الأمن، متابعة: نتوقع نتائج جيدة في جلسة مجلس الأمن.