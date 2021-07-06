شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء كبير بحسام غالى بمؤتمر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى جامعة المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المؤتمر الذى نظمته جامعة المنصورة، بحضور أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمود حسين، هتافات كبيرة وتصفيق حاد للنائب حسام غالي، أمين سر اللجنة.



وضجت القاعة الرئيسية بمبني رئيس جامعة المنصورة بالتصفيق الحاد فور دخول أعضاء الوفد، وهتف الطلاب المشاركين فى المؤتمر، على طريقة مشجعى الكورة "بنحبك يا غالي .. بنحبك يا غالى"، وهو الأمر الذي قابله النائب حسام غالى وأعضاء اللجنة بترحيب كبير.

ولم يكن التفاف الشباب حول النائب حسام غالي، مقتصرا علي طلاب جامعة المنصورة، ولكن شهدت زيارة اللجنة منذ أمس لمحافظة الدقهلية تفاعل كبير من المواطنين مع نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق.

ورد النائب حسام غالى على الشباب المشاركين في المؤتمر، قائلا: "لقد أثلجتم صدرى، العلاقة بين المشهور والجمهور تمر بمراحل من السلبيات والإيجابيات، ولكن ما شاهدته منكم من علاقة تقديري جعلني أشعر كأنني مازالت في الملعب".

وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب علي ترحيب الشباب بالنائب حسام غالى، قائلا: "هو نموذج يجب أن يحتذى به .. لا يحبه الأهلاوية فقط ولكن جميع الأندية تحبه فهو نموذج كنائب أدائه البرلمانى قوى".

وتابع: "يجب أن يكون الكابتن حسام غالى قدوة للشباب فهو رياضي اهتم بالعلم وتنمية مهاراته، وأصبح نموذج محترم للرياضى الذى له هدف لخدمة دولته".

ويأتى مؤتمر أعضاء لجنة الشباب بمجلس النواب، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة مع طلاب جامعة المنصورة، فى إطار الجولة التفقدية التى تقوم بها اللجنة لزيارات عدد من مراكز الشباب والمنشآت الشبابية بمحافظتي الدقهلية والشرقية.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة ، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة .

