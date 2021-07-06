إزالة ١٣ قفصًا سمكيًا و١٠ أكشاك على جسور النيل بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت مديرية أمن دمياط، بالتنسيق مع إدارة حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، حملة موسعة استهدفت تطهير مجرى النهر، من أية تعديات أو مخالفات وملوثات بداية من قريتي البستان والعادلية بمركز دمياط، فضلا عن قرى مركز فارسكور.

أسفرت الحملة عن إزالة ١٣ حالة تعد بإجمالي ٢٦ قفص سمكي عائم وغاطس، بمساحة ٢٦٠٠ متر، بالإضافة إلى إزالة ١٠ أكشاك على جسور النيل.

وجرىتحرير محاضر بيئية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

من جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة لا تدخر جهدًا لتحقيق التعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الحاسم لكافة التعديات والمخالفات، خاصة على نهر النيل لحماية المجرى من عبث المخالفين.

وشددت على التعامل بكل قوة مع أي مخالفة يجرى رصدها، استكمالا لما حققته الدولة من جهود بذلك الملف على مدار السنوات الأخيرة. ​