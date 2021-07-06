رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المشروعات الجاري العمل فيها بمدينة أسوان الجديدة ومنها مشروع الشريط السياحي النهري.

استقل رئيس الوزراء سيارة جولف لمتابعة مشروع الممشى السياحي، والذي تنفذه وزارة الإسكان بصعيد مصر على غرار "ممشى أهل مصر".

ممشى أسوان الجديدة ضمن مشروعات الشريط النهري، التي تمثل نقله حضارية وسياحية جديدة على طريق التنمية، ويجرى تنفيذ المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدان بتكلفة استثمارية تصل لنحو مليار و22 مليون جنيه.

كما تفقد رئيس الوزراء المسرح المكشوف، مستمعًا إلى شرح من وزير الإسكان، الذي أشار إلى أنه جرى تنفيذ المسرح على مساحة 5.5 فدان، بطاقة استيعابية 3 آلاف متفرج، ويتميز بإطلالة بانورامية على نهر النيل، بالإضافة إلي كباري المشاة، والتي جرى تنفيذها للربط بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات.

وكان رئيس الوزراء استهل زيارته لمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية الكاجوج بمركز كوم امبو. ​