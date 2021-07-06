بلينكن يحث رئيس وزراء إثيويبا على إيصال المساعدات لتيجراي دون عوائق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مساء الثلاثاء، عن قلق بلاده البالغ إزاء إزاء الأزمة الإنسانية في إقليم تيجراي.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، إن بلبنكن حث على وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكامل ودون عوائق لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وأكد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بأجندة إصلاح إثيوبيا ودعم الانتخابات المقبلة والسلام والأمن الإقليميين والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة.

وغرد وزير الخارجية الأمريكي عقب المحادثة الهاتفية على حسابه بموقع تويتر قائلاً: "يجب انسحاب القوات الإريترية بشكل كامل من البلاد، ويجب أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين".