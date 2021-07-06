مقتل سائق وطالب في مشاجرة مسلحة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

قُتل سائق وطالب، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بدارالسلام جنوبي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بنجع جودة بناحية قرية أولاد سالم دائرة مركز شرطة دارالسلام.

نتج عن المشاجرة مقتل كل من "علاء. ا" 16 عامًا - طالب، "محمود. ن" 35 عامًا - سائق.

جرى إيداع الجثتين مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة. وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.