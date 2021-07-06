وفد أمني عراقي يتفقد حدود قاعدة عين الأسد

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن «الوفد ضم قائد القوات البرية، وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية، وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد، وكبار القادة من جميع الأجهزة الأمنية».
وأشارت إلى أن «هدف الزيارة هو تفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد، والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة». وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أفادت بفتح تحقيق في حادث سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية، دون خسائر تذكر. ويشهد العراق تعرض قواعد تنتشر فيها قوات أمريكية لهجمات صاروخية، منذ مقتل قائد فيلق القدس الإٌيراني، اللواء قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في مطلع العام الماضي في هجوم أمريكي.
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