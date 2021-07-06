سجن باباريكو 14 عاما

وكتب مؤيدو باباريكو في صفحته على تويتر أن المعارض سيقضي عقوبته في «معتقل يخضع لرقابة أمنية مشددة». وعلقت المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا على تطبيق تلغرام «إنها عقوبة غير منطقية تستهدف شخصًا قرر خوض السياسة وأصبح أحد القادة الذين أيقظوا البلد من سبات طويل». وأدين باباريكو بتلقي رشاوى «بكمية ضخمة» وبتبييض أموال، على ما أوضحت منظمة «فياسنا» غير الحكومية البيلاروسية مؤكدة الحكم. وصدر الحكم عن المحكمة العليا، ما يمنع باباريكو من استئنافه.
وذكر صحافي مستقل حضر الجلسة أنه حكم عليه كذلك بدفع غرامة قدرها 45 ألف يورو وحظر عليه ممارسة مهام إدارية.
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