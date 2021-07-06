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هذا ما يفعله بابا الفاتيكان بعد تعافيه من الجراحة

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ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر الفاتيكان اليوم الثلاثاء أن البابا فرنسيس في سبيله للتعافي بعد الجراحة التي أجريت له مطلع الأسبوع.
وقال ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان اليوم الثلاثاء إن البابا تناول الإفطار في الصباح وقرأ بعض الصحف وذهب لممارسة المشي.
وأضاف أن نتائج الفحوص بعد جراحة القولون جيدة.
وتوجه البابا 84 إلى مستشفى أجوستينو جيميلي الجامعي في روما يوم الأحد لإجراء العملية التي كان مخططاً لها.
ومن المتوقع أن يبقى هناك لمدة أسبوع تقريباً للتعافي إذا لم تكن هناك مضاعفات. وكان سبب الجراحة التي استغرقت ثلاث ساعات مرضاً معوياً يمكن أن يسبب الألم، من بين أمور أخرى. لذلك قام الأطباء بإزالة جزء من القولون.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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