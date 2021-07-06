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قتلى وجرحى بسبب انفجار غامض في منشأة نفطية جنوب إيران

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 6 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 6:56 مساءً

فرق إطفاء إيرانية "أرشيفية"

قُتل ثلاثة أشخاص و أصيب 4أربعة آخرون بجرح مختلفة جراء انفجار لم تعرف أسبابه، وقع في أنابيب نقل النفط جنوب إيران.

وصرح محافظ مدينة شوش بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عدنان غزي، إنه ” جراء، انفجار الغاز في محطة خط أنابيب نقل النفط والغاز بين قريتي (بيت عجم) و (مزعل ضمدي) في مدينة شوش قتل 3 من عمال شركة النفط والغاز كانوا يعملون على تنظيف الأنابيب”.

وأضاف: “أصيب 4 عمال آخرون بجروح بالغة بينما كانوا في غرفة إلى جوار مكان الانفجار”.

وتابع: “الانفجار ناجم عن تسرب الغاز من الأنابيب”.

بدوره طالب وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، من المدير العام لشركة النفط متابعة الحادثة والاهتمام بالحالة الصحية للجرحى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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